Українські аграрії вже намолотили 62 мільйона тонн зернових

Українські аграрії на 25 листопада зібрали урожай на площі 13,6 млн га, або 95% від прогнозу, намолотивши 61,6 млн тонн зернових при врожайності 45,2 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, аграрії намолотили 22,4 млн тонн кукурудзи на зерно з площі 3,6 млн га (84% від прогнозу).

Обмолочено гречки 192 тис. тонн із площі 149 тис. га (100% від прогнозу), проса – 191 тис. тонн зі 104 тис. га (100% від прогнозу).

За даними Мінагропроду, аграрії продовжують збір соняшнику, якого обмолочено 13,4 млн тонн із площі 5,9 млн га (99% від прогнозу).

Крім того, аграрії намолотили 4 млн тонн сої з площі 1,8 млн га (96%), а також зібрали 12,7 млн тонн цукрового буряку із площі 266 тис. га (91%).

Найбільший вал зерна зібрано у Вінницькій (5,6 млн тонн), Одеській (4,5 млн тонн) та Полтавській (4,4 млн тонн) областях.

Найвищий рівень врожайності зернових спостерігався у Вінницькій (65,2 ц/га), Черкаській (63,7 ц/га), Київській (60 ц/га), Хмельницькій (57,8 ц/га) і Полтавській (57,5 ц/га) областях.

Згідно з повідомленням, урожай зернових в Україні в 2016 році очікується в межах 64 млн тонн, що повністю задовольнить внутрішні потреби країни, забезпечить продовольчу безпеку держави, а також дозволить зберегти добрий потенціал ресурсів для поставок на зовнішні ринки.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше за рекордний показник 2014 року – 63,8 млн тонн.