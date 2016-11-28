Споживчі настрої українців покращилися - дослідження

Споживчі настрої українців у жовтні покращилися на 1,5 п. - до 51,6 за рахунок збільшення індексу доцільності великих покупок, а також оцінки поточного матеріального становища.

Про це повідомляється в дослідженні, опублікованому на сайті GfK Ukraine.

Разом з тим негативний внесок у споживчі настрої в жовтні вніс індекс очікуваних змін особистого доходу - він зменшився на 10,2 п., склавши 48,1.

"У жовтні 2016 спостерігаємо різноспрямовані тенденції: індекс очікуваних змін особистого доходу зменшився, а індекс доцільності великих покупок виріс. Ці тенденції характерні для різних груп. Зменшення індексу очікуваних змін особистого доходу відбулося за рахунок жителів невеликих міст (до 500 000 мешканців) і груп старшого віку (45 років і старші). Разом з тим індекс доцільності великих покупок зріс серед жителів великих міст (понад 500 000 жителів), у групі віком до 45 років і групі з доходом середній і вище середнього рівня", - зазначили аналітики GfK Ukraine.

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Як повідомляв УНІАН, зростання споживчих цін в Україні у жовтні 2016 року порівняно з вереснем прискорилося до 2,8% з 1,8%, зафіксованих у вересні до серпня.

З початку року, в січні-жовтні споживчі ціни в Україні зросли на 9,4%.

Національний банк України прогнозував уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.