Аграрії вимагають зустрічі з Президентом, інакше – акції протесту

Економічна політика останніх років веде до руйнування основи української економіки та подальшого зубожіння українців, - йдеться у зверненні.

«Проект бюджету на 2017 рік не містить анонсованого урядом сприяння аграрному виробництву. Насправді пропоновані зміни остаточно руйнують галузь, яка дає на сьогодні половину ВВП і кожен другий долар валютних надходжень. Уряд не запропонував дієвих стимулюючих правил оподаткування. Натомість заплановано податкові зміни, що дедалі глибше заганятимуть економіку в «тінь». Зокрема, йдеться про скасування спеціального режиму ПДВ для агровиробників», - підкреслюють автори звернення.

На їхню думку, анонсовану урядом підтримку аграріїв у розмірі 5,5 млрд грн не можна назвати реалістичною, оскільки невідомі джерела, з яких будуть фінансуватися програми.

Існує реальна загроза стагнації у галузі експорту сільськогосподарської продукції. Угода про вільну торгівлю з ЄС практично не працює. Квоти для українського виробника вичерпуються за 3-5 місяців, - підкреслюють аграрії.

Крім того, велику небезпеку несуть постійні спроби запровадження вільного ринку землі в умовах відсутності комплексного законодавства, яке б унеможливило махінації з земельним ресурсом і гарантувало захист родючості землі.

«У Верховну Раду внесений і чекає розгляду закон №4010-а про емфітевзис. Цей проект фактично впроваджує ринок землі шахрайським методом підміни понять. На тлі падіння національної валюти і закриття багатьох виробництв зубожіння людей стало критичним. Спроба в цих умовах у прямий чи непрямий спосіб запровадити «дикий» ринок землі є безпрецедентним грабунком України», - сказано у зверненні.

Аграрна партія та профільні асоціації констатують, що згубна податкова політика вже призвела до різкого підвищення цін на харчі на 20-60%. Подальше нехтування проблемами аграріїв призведе до того, що економіка України втратить близько 150 млрд. грн. уже наступного року. Падіння загального рівня дієздатності економіки та фатальне зубожіння українців створюють вибухову соціальну атмосферу і загрожують існуванню держави.

«Із поразки окремих виробників складається поразка країни. Україну очікує черговий виток зростання цін на продукти харчування. Бюджет ризикує вже в наступному році недоотримати мільярди доходів. Влада повинна взяти курс на стимулювання виробництва, обґрунтовані податки, створення робочих місць, забезпечення гідного доходу кожного українця», - підкреслюють автори звернення.

Аграрна партія, Всеукраїнський страйковий комітет та профільні аграрні асоціації вимагають негайної зустрічі з Президентом, прем’єр-міністром і головою Верховної Ради для обговорення податкової, бюджетної та земельної реформи. Якщо реакції з боку органів влади не буде протягом двох тижнів, аграрії залишають за собою право відновити масові акції протесту.