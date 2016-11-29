Порошенко схвалив скасування реєстрації виробників рідкого біопалива та біогазу

Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким скасуються необхідність ведення державного реєстру виробників рідкого біологічного палива та біогазу, що знижує бюрократичні перешкоди для ведення цього бізнесу.

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Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, відповідний закон №4618 про внесення змін у Закон «Про альтернативні види палива» повернений до парламенту за підписом президента.

В пояснювальній записці зазначається, що цей законопроект був розроблений в рамках політики дерегуляції, яка була затверджена розпорядженням Кабінету міністрів від 18 березня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня 2016 року цей законопроект був поданий до Верховної Ради і направлений на доопрацювання у парламентському комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. 14 червня парламентські комітети завершили розгляд цього проекту закону і 1 листопада Рада прийняла його у другому читанні.