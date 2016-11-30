Російський знак якості: в половині проб меду виявлені сліди антибіотиків

«Роскачество» перевірило 70 торгових марок меду, відібравши зразки більш ніж в 30 роздрібних мережах, на ярмарках і в спеціалізованих магазинах. Майже половина зразків містили залишки антибіотиків, пишуть «Ведомости».

Формально лише один зразок провалив тест. У ньому були перевищені допустимі показники антибіотиків тетрациклінової групи. Їх вміст у меді, так само як і амфеніколов, регулюється технічним регламентом Митного союзу «Про безпеку харчової продукції». Але майже половина зразків (34) містила залишки антибіотиків, які ніяк не регулюються цим документом. Між тим, систематичне зловживання антибіотиками шкодить здоров'ю людей. Звичайні інфекції, з якими медицина успішно боролася впродовж десятиліть, можуть знову стати смертельно небезпечними через розвиток стійкості організму людини до антибіотиків, попереджає ВОЗ.

Читайте такожЯпонія зацікавлена в імпорті українських органічних ягід і меду – МінагропродЗа підсумками перевірки «Роскачество» рекомендувало Мінсільгоспу і Россільгоспнагляду домогтися включення в техрегламент допустимих показників по вмісту в меді ще двох груп антибіотиків – метаболітів нітрофуранів та нітроімідазолів. Це убезпечить людей від неякісного продукту і непотрібного споживання антибіотиків, зазначив представник «Роскачества». Крім того, це відкриє для бджолярів експорт в країни Євросоюзу, правилами якого наявність слідів будь-яких антибіотиків у меді заборонена.

Питання про якість російського меду обговорюється з весни. За оцінками виробників, на крем-мед доводиться вже 5% ринку меду в Росії, і ця частка буде зростати. Сьогодні складно знайти мед без антибіотиків – виробництво чистого меду значно дорожче, відзначає директор з виробництва компанії «Сі-продукт» Андрій Іванов. Торгові мережі не обговорюють додаткові вимоги до виробника, оскільки працюють за техрегламентом, говорить Іванов.