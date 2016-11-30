Фіктивний бюджет

Як відомо, 31 серпня на засіданні Кабінету міністрів України було анонсовано 5,5 мільярда гривень прямої бюджетної підтримки на розвиток агровиробництва. Цю суму керівництво Кабміну подавало як гідну компенсацію скасованого спецрежиму ПДВ для аграріїв.

У медицині є поняття фантомних болів, коли людині здається, що вона відчуває ампутовану кінцівку. Чимось схожа і ситуація з державним бюджетом – уряд оперує коштами, яких насправді нема

Що ж ми бачимо? В опублікованому проекті бюджету на 2017 рік передбачено тільки 3,5 мільярда гривень підтримки. Причому на пряму фінансову підтримку сільгосптоваровиробників закладено 2 мільярди 973 мільйони гривень, із яких півтора мільярда - це кошти зі Спеціального фонду (незахищеної статті бюджету). Тобто в разі невиконання дохідної частини Спеціального фонду реальна пряма фінансова підтримка сільгосптоваровиробників становитиме 1 мільярд 473 мільйони гривень. А в умовах нинішнього падіння економіки недовиконання бюджету — це більш ніж реалістичний сценарій.

У медицині є поняття фантомних болів, коли людині здається, що вона відчуває ампутовану кінцівку. Чимось схожа і ситуація з державним бюджетом – уряд оперує коштами, яких насправді нема.

Йдемо далі. На здешевлення кредитів для агровиробників передбачено 300 мільйонів; на підтримку тваринництва – 210 мільйонів; на розвиток хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними – 75 мільйонів. Звісно, для розвитку цих напрямків за теперішньої несприятливої економічної кон’юнктури таких коштів недостатньо. Особливо якщо згадати, що у 2012 році державна підтримка садівництва становила 1 мільярд 75 мільйонів гривень, а підтримка тваринництва – 732 мільйони гривень. І це при тому, що в 2012 році діяла ефективна податкова система, яку нинішня влада вирішила просто викорчувати.

Плани уряду щодо повного скасування спецрежиму ПДВ з 2017 року не вдалося змінити ні переговорами аграрних асоціацій, ні масовими страйками. Якщо їх буде втілено, державна підтримка аграрної галузі становитиме всього двадцяту частину від прямих втрат сільгоспвиробників, завданих зміною оподаткування.

Більше того, зводячи бюджет, урядовці послуговуються якоюсь аномальною математикою. Так, у Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що після скасування спецрежиму ПДВ надходження в бюджет зростуть на 10,6 млрд грн. При цьому урядовцям відомо, що ВВП України з падінням аграрного виробництва знизиться на 1%, а це 23,5 мільярдів гривень. Де ж користь для економіки, коли щоб зібрати 10 мільярдів, втрачаємо понад 20 мільярдів?!

Згідно з даними Міністерства економічного розвитку, агровиробництво у 2017 році впаде на 6,2% (рослинництво на 3,4%, тваринництво на 12,6%). Незалежні експерти прогнозують 10-відсоткове падіння в разі скасування спецрежиму ПДВ. Як у цих умовах виконувати бюджет, якщо виробники в лещатах податків або закриватимуться, або будуть змушені йти в «тінь»?

Підраховано, що падіння сільгоспвиробництва на 10 % призведе до скорочення обсягів експорту сільськогосподарської продукції в розмірі близько 2,5 млрд доларів. Втрати АПК за 2017 рік після скасування спецрежиму ПДВ можуть становити 100 млрд гривень.

Якщо аграрії не зможуть розвивати виробництво, діра в бюджеті стане відчутною всім

Якщо хтось думає, що ми говоримо винятково про проблеми аграрного сектору, він дуже помиляється. Якщо аграрії не зможуть розвивати виробництво, діра в бюджеті стане відчутною всім. Під ударом опиняться пенсії і зарплати бюджетників, соціальні програми і виплати. Утримання армії в умовах війни стане ще більшим тягарем. Національна валюта прискорить своє падіння. А головне – ціни на продукти харчування продовжать свій затяжний стрибок, і про повноцінне харчування українців доведеться забути. У нас немає стільки лікарень, щоб лікувати нездорову націю.

Якщо можновладці думають, що їх не зачепить суспільне невдоволення, вони не знають свою країну. Тим більше що українці бачили, як живе політичний клас із електронних декларацій чиновників. Тому я можу лише ще раз, востаннє, застерегти уряд і парламент від самовбивчих рішень, які ведуть країну до економічної стагнації і соціальних потрясінь.

У податковому законодавстві має бути збережено єдиний дієвий інструмент підтримки аграріїв – спецрежим ПДВ, який діяв до 1 січня 2016 року. Зміни, які слід внести до Податкового кодексу для оптимального функціонування агросектору, виписані в законопроекті №3851-1 від 04 лютого 2016 року. Нагадаю, що крім відновлення дії спеціального режиму, аграрії вимагають запровадити єдиний публічний Реєстр заяв на бюджетне відшкодування і дотримуватись відшкодування ПДВ виключно в порядку черговості надходження заяв. Слід також повернути фіксований сільськогосподарський податок.

Схема оподаткування, яка діяла до 2015 року, була зрозумілою і абсолютно не корупційною, звужувала участь чиновників у всіх процесах. Сьогодні ж аграріям нав’язують нове законодавство, яке не лише не буде ефективним, а й закриє горизонт для всієї економіки. Ще є можливість зупинити цей податковий каток, а «фантомний» бюджет зробити більш реалістичним.

Віталій Скоцик, лідер Аграрної партії