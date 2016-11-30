Аграрний фонд узяв 1 мільярд гривень кредиту під заставу зерна

Державне підприємство «Аграрний фонд», що опікується форвардними закупівлями, залучило кредитні кошти від «Укргазбанку» обсягом 1 млрд грн строком на один рік під 21,5% річних для фінансування форвардних програм і підтримку фермерів.

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Про це повідомила прес-служба держкомпанії з посиланням на голову правління Аграрного фонду Андрія Радченка.

«Кошти, отримані від нашого партнера - державного банку «Укргазбанк», підуть на фінансування форвардних програм і підтримку агровиробників», - наводяться в повідомленні слова Радченка.

За даними прес-служби, заставою за кредитом виступить зерно продовольчої пшениці, ринкова вартість якого становить понад 2 млрд грн.

Згідно з повідомленням, угоду між Аграрним фондом та «Укргазбанком» було укладено за попередньою згодою Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Прес-служба нагадала, що у минулому році Аграрний фонд і «Укргазбанк» вже укладали кредитний договір на суму 300 млн грн терміном на один рік. Тоді держпідприємство виконало кредитні зобов'язання і вчасно виплатило усі кошти.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Аграрний фонд розпочав осінню форвардну кампанію, в рамках якої має намір закупити 760 тис. тонн зернових врожаю наступного року на суму близько 2 млрд грн.

Наприкінці липня Аграрний фонд і банк «Український капітал» запустили програму кредитування малих фермерів, бюджет якої становить 400 млн грн. Частка банку «Український капітал» у загальному бюджеті програми становила 25-50% (100-200 млн грн), решта коштів були надані Аграрним фондом.

Аграрний фонд у 2015 році отримав 410,8 млн грн чистого прибутку проти 1,7 млрд грн чистого збитку у 2014 році.

Аграрний фонд створено у 2013 році. До його функціональних обов'язків входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.