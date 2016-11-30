В Україні вперше за 8 років зафіксували випадок пташиного грипу

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували випадок гострого вірусного захворювання – пташиного грипу в Херсонській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель від пташиного грипу різних видів птиці в особистих підсобних господарствах і селі Новоолександрівка Каланчацького району. Всього, за попередньою інформацією, у домашніх господарствах у цьому населеному пункті утримується близько 4,5 тис. голів птиці різних видів.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів пташиного грипу Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Каланчацькій райдержадміністрації провела засідання та затвердила план дій з ліквідації хвороби, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника пташиного грипу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держпродспоживслужба заборонила ввезення птиці з деяких регіонів Німеччини та Австрії у зв'язку зі спалахами пташиного грипу. Також відомство обмежило імпорт птиці з деяких територій в Угорщині та Болгарії у зв'язку зі спалахами хвороби Ньюкасла.

Останні випадки пташиного грипу в Україні були зареєстровані у 2008 році в Криму (4 випадки).

Грип птиці - гостра вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятливі як домашні, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки захворювання виявлено на якійсь території, відомства встановлюють обмеження на експорт птиці з цієї країни і вживають відповідних заходів з ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.