Торгпред назвала найбільших споживачів української агропродукції

Найбільшими споживачами української аграрної продукції у січні-серпні 2016 року стали країни Європейського Союзу, Індія, Єгипет, Китай і Туреччина.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook з посиланням на слова торгового представника України Наталії Микольської.

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"За підсумками 8 місяців цього року до п'ятірки найбільших споживачів української продукції АПК та харчової промисловості входять країни ЄС - їх частка становить 28,3% галузевого обсягу експорту (2,6 мільярда доларів), Індія - 9,4% (854 мільйонів доларів), Єгипет - 8,8% (799,1 мільйона доларів), Китай - 8,8% (798,3 мільйона доларів) і Туреччина - 4,2% (379,4 мільйона доларів)", - повідомила Микольська.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, в 2015-2016 маркетинговому році (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МГ у розмірі 34,8 мільйона тонн. Експерти очікують, що експорт поточного МР складе 41 мільйон тонн. Виробництво зернових поточного року, за прогнозами міністерства, складе близько 64 мільйонів тонн.