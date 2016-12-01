Мінекономрозвитку покращило прогноз зростання сільгоспвиробництва

Міністерство економічного розвитку і торгівлі поліпшило прогноз зростання сільськогосподарського виробництва в Україні 2016 року до 2,2% з раніше прогнозованих 0,7%.

Про це повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

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"За підсумками 2016 року найвищі результати валового збору більшості сільськогосподарських культур (зокрема, ярих культур), ніж очікувалося, на тлі високої врожайності компенсують негативну динаміку у тваринництві, яка формуватиметься в умовах високої витратності виробництва", - підкреслюють аналітики міністерства.

Разом з тим, за оцінкою Мінекономрозвитку, основним ризиком для динаміки сільгоспвиробництва до кінця року можуть стати несприятливі погодні умови, які можуть перешкодити зібрати урожай кукурудзи. Крім того, ризиком є також можливість ескалації військового конфлікту на сході країни.

Як повідомляв УНІАН, зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-жовтні 2016 року склав 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.