Україна відправляє торгову місію до Кенії та Танзанії

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує вже завтра, 3 грудня, відправити торгову місію для проведення переговорів із владою Кенії та Танзанії.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська під час роботи міжнародної конференції «Зона вільної торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів».

Вона зазначила, що попередня така місія працювала в Канаді. «Зараз ми відправляємо торгову місію в Кенії і Танзанії», - зазначила Микольська, додавши, що до складу делегації увійшли представники півтора десятків українських компаній, а ключовою темою переговорів стане експорт української аграрної продукції до Африки.