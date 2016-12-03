70 гривень за пляшку: в Україні відсьогодні горілка подорожчала майже на третину

З сьогоднішнього дня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України про підвищення мінімальних роздрібних цін на горілку та іншу алкогольну продукцію, що містить спирт.

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Зокрема, згідно з постановою уряду №828, роздрібні ціни на лікеро-горілчані вироби підвищено на 27,1-27,86%, на віскі, ром і джин – на 37-63%, на коньяк (бренді) – на 24-27%, вина – на 22,2-55,6%.

Таким чином, мінімальна ціна пляшки горілки становитиме 69,8 грн, кріпленого вина і вермуту – 42 грн, виноградного сухого вина - від 33 грн.

«Мінімальна роздрібна ціна пляшки горілки 0,5 літра з 40-відсотковим вмістом спирту підвищена до 69,8 грн з 54,9 грн. Це пов'язано з тим, що введена у вересні 2015 року мінімальна ціна на горілку не відповідала витратам виробників на виробництво і реалізацію продукції. Ставки акцизів на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищилася на 50%, на вина з додаванням спирту – на 100%. Зросли в ціні й інші складові», - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у кінці серпня запропонувало підвищити мінімальні роздрібні ціни на алкоголь. Мінімальні гуртові та роздрібні ціни на алкоголь були встановлені в 2008 році.

Експерти стверджують, що таке цінове регулювання допомагає уникнути поширення неякісної продукції на ринку. В асоціації «Укргорілка» неодноразово наголошували на необхідності підвищити мінімальні роздрібні ціни, оскільки вони не відповідають нинішньому рівню витрат на виробництво якісного алкоголю.

Діюча мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки 0,5 л становила 54,9 грн, вина в скляній тарі об'ємом 0,7 л – 27 грн.