Мінагропрод очікує врожай зерна більше 64 мільйонів тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства очікує, що українські аграрії за підсумками поточного року зберуть 64,2 мільйона тонн зернових, що на 4 мільйони тонн більше, ніж 2015 року, при врожайності 44,8 ц/га, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, пшениці буде зібрано 26,1 мільйона тонн, що на 435 тисяч тонн менше, ніж минулого року.

Збір кукурудзи на зерно збільшиться на 2,8 мільйона тонн, до 26,1 мільйона тонн, ячменю – на 1,2 мільйона тонн, до 9,5 мільйона тонн, жита – на 4 тисячі тонн, до 395 тисяч тонн.

Також збільшиться збір вівса – на 21,6 тисячі тонн, до 510,1 тисячі тонн, гречки – на 55,2 тисячі тонн, до 183,3 тисячі тонн.

За даними Мінагропроду, урожай проса 2016 року скоротиться на 24,2 тисячі тонн порівняно з минулим роком, до 189,1 тисячі тонн, а рису – збільшиться на 6,4 тисячі тонн, до 68,9 тисячі тонн.

Що стосується технічних культур, аграрії збільшать збір цукрових буряків на 2,8 мільйона тонн, до 13,2 мільйона тонн, соняшнику – на 1,7 мільйона тонн, до 12,9 мільйона тонн, сої – на 219 тисяч тонн, до 4,1 мільйона тонн.

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Згідно з повідомленням, урожай ріпаку за підсумками року становитиме 1,2 мільйона тонн, що на 581 тисячу тонн менше, ніж минулого року.

Також повідомляється, що аграрії поточного року збільшать збір картоплі на 50,8 тисячі тонн, до 20,9 мільйона тонн.

Збір овочів поточного року зросте на 176 тисяч тонн – до 9 мільйонів тонн.

За інформацією міністерства, урожай плодів та ягід складе 2,05 тисячі тонн, що на 102 тисячі тонн менше, ніж у попередньому році, а урожай винограду зросте на 13,7 тисячі тонн – до 400 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.

В 2015-2016 маркетинговому році (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МГ розмірі 34,8 мільйона тонн. Експерти очікують, що експорт поточного МР складе 41 мільйон тонн.