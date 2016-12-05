Європейські та українські партії привітали Аграрну партію з 20-річчям

Аграрна партія братиме участь у наступних парламентських виборах. Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик, виступаючи на Х З’їзді партії, що відбувся 4 грудня в Києві і був присвячений оновленню політичної сили.

У своєму виступі Віталій Скоцик досить критично висловився про соціально-економічну ситуацію в Україні.

"Війна, корупція, розбиті дороги, необґрунтовані, "космічні" тарифи. Злидні, що змушують народ економити на харчах. Щодня населення України зменшується на 400-450 осіб. Близько 34 тисяч українців щороку виїжджають за кордон назавжди. Усе це – проблеми, з якими мають боротися відповідальні політичні сили, які прийдуть у владу", - каже політик.

Аграрна партія провела оновлення і планує брати участь у наступних парламентських виборах.

"Ми постійно оновлюємо нашу партію. У кадровій політиці поєднуємо молоду енергію і досвід фахівців, що накопичений в Україні, а не позичений у іноземців. Ми ведемо у владу професіоналів з усіх сфер, щоб зупинити падіння країни і відкрити для неї шлях розвитку. У нас є все, щоб перемагати на місцевих виборах у грудні, а потім – на наступних парламентських виборах. Ми повинні повернутися у Верховну Раду потужним представництвом", - наголосив лідер Аграрної партії.

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На З’їзді було ухвалено рішення про зміни в керівництві Аграрної партії. Заступниками голови партії стали Олександр Ківшик і Денис Марчук. Також було розширено й оновлено склад Політради та Президії партії.

На З’їзд присвячений 20-річчю Аграрної партіїбули запрошені представники європейських та всіх українських політичних сил.

Аграрну партію привітав Томас Томілінас, заступник голови Литовського Союзу селян і зелених - партії, що перемогла на останніх парламентських виборах у Литві. Учасників З’їзду також привітав депутат Європейського парламенту, представник фракції "Зелені-Європейський вільний альянс" Броніс Ропе.

Також на сцені З’їзду в палаці "Україна" виступив народний депутат України від партії "Самопоміч" Іван Мірошниченко. Нардеп побажав аграріям перемог і висловив сподівання, що у наступному парламенті буде представлена Аграрна партія. З привітальним словом перед делегатам З’їзду виступив і представник партії "УКРОП" Тарас Кривенко. Лідер партії "За життя" Вадим Рабинович, який також був гостем заходу, закликав аграріїв не дати "вкрасти" українське сільське господарство і висловив сподівання, що Аграрна партія у майбутньому парламенті будуватиме сильну Україну.

Під час З’їзду було презентовано нову партійну символіку. Її основою стало поєднання зрозумілих і дорогих для українця символів та сучасних дизайнерських рішень, - каже Віталій Скоцик.

«Сьогодні Україна прощається з усім, що віджило і "зносилося". Тому і для Аграрної партії важливо обрати новий стиль. Ми уже провели і продовжуємо проводити серйозну внутрішню роботу - ідеологічну, структурну, виборчу, інформаційну. Цілком логічно, що тепер зроблено і зовнішнє оновлення. У ньому використано споконвічні символи України – сонце, що сходить над зеленими ланами – але в сучасній подачі. Родюча земля під лагідним сонцем – це Україна. Земля - найдорожче, що ми маємо», - коментує Віталій Скоцик ідею нового образу партії.