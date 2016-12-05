Українські аграрії зібрали рекордний урожай соняшника

Українські підприємства в 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) вироблять близько 5,5 мільйона тонн соняшникової олії, з яких близько 5 мільйонів тонн відправлять на експорт, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на главу відомства Тараса Кутового.

"Враховуючи результати нинішньої збиральної кампанії, країна в змозі виробити 5,5 мільйона тонн соняшникової олії та забезпечити його експорт на рівні 5 мільйона тонн", - наводяться в повідомленні слова міністра.

За даними прес-служби, поточного року аграрії зібрали рекордний за всю історію урожай насіння соняшнику - 12,9 мільйона тонн, що на 1,7 мільйона тонн більше, ніж минулого року. Таким чином, наша країна утримує світове лідерство у виробництві насіння та соняшникової олії.

Згідно з прогнозами Мінагропроду, в 2016-2017 МР частка України у світовому виробництві насіння соняшнику складе 31%, у світовому виробництві соняшникової олії - 34%, а в світовому експорті соняшникової олії - 57%.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами асоціації "Укроліяпром", виробництво соняшникової олії за підсумками 2016-2017 МР становитиме понад 5,5 мільйона тонн, а експорт перевищить 4,9 мільйона тонн. В попередньому маркетинговому році експорт цієї продукції склав 4,5 мільйона тонн.

Вітчизняні підприємства експортують соняшникову олію в 105 країн світу. Основними імпортерами цієї продукції є Індія (31%), Китай (13,8%) і країни ЄС (32%).

Згідно з даними Держстату, в 2015 році в Україні було вироблено 3,5 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 17,3% менше, ніж у 2014 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2015 році склало 212 тисяч тонн, що на 21,4% менше, ніж у 2014 році.

Україна є світовим лідером з експорту соняшникової олії з часткою 57%.