Україна і Кенія активізують співпрацю в аграрній сфері

Україна і Кенія домовилися про активізацію торгівельних та інвестиційних відносин між країнами в аграрній сфері, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, висвітлюючи підсумки зустрічі заступника голови Мінагропроду Ольги Трофимцовой і торгового представника України Наталія Микольська з заступником міністра сільського господарства, тваринництва і рибництва Кенії Ендрю Туймуром та його колегами.

"Для активізації не тільки торговельних, а й коопераційних та інвестиційних відносин між двома країнами сторони домовилися про швидке завершення роботи над Меморандумом про взаєморозуміння між двома міністерствами, який повинен включити в себе всі ключові сфери інтересів аграрного бізнесу двох країн", - йдеться повідомленні.

За даними прес-служби, Кенія зацікавлена в імпорті українських кормів (у тому числі для рибництва і птахівництва), яблук і сокових концентратів, насіння, м'яса птиці та свинини. Для України цікавим може бути збільшення імпорту таких кенійських товарів, як кава, чай, фрукти, горіхи і зрізані квіти.

Також, за даними Мінагропроду, кенійська сторона зацікавилася українськими сільськогосподарськими машинами для малих і середніх фермерів та технологічними рішеннями в області зберігання зернових.

Зустріч сторін відбулася в рамках української торгової місії в Кенії і Танзанії, яку Міністерство економічного розвитку і торгівлі організувало 3 грудня.

У ході цієї зустрічі сторони домовилися про організацію бізнес-місії представників кенійських в Україну в першій половині 2017 року для встановлення прямих відносин з українськими партнерами. За даними прес-служби Мінагропроду, тоді ж і буде підписаний Меморандум про двостороннє співробітництво між країнами.

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Як повідомляв УНІАН, у першій половині листопада Мінагропрод повідомив про намір організувати торгову місію в Кенії і Танзанії для просування на цьому ринку сільськогосподарської продукції з України.

За даними Державної служби статистики і продовольства України, в 2015 році обсяг експорту в Південну Африку скоротився на 48,6% - до 54,4 мільйона доларів США, а імпорт зріс на 14,5% - до 151,1 мільйона доларів США. Від'ємне торгове сальдо становило 96,7 мільйона доларів США.

Згідно з даними Мінагропроду, загальний обсяг експорту аграрної продукції з України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів. Основні статті експорту - зернові і соняшникова олія. Питома вага експорту сільгосппродукції у товарній структурі експорту України в 2015 році склав рекордні 38,2%.