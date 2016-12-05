Кабмін поклав функції контролю за землями сільгосппризначення на Держгеокадастр

Кабінет міністрів України передав Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) функції з контролю за землями сільськогосподарського призначення, які раніше виконувала Державна сільськогосподарська інспекція України, процес ліквідації якої триває з вересня 2014 року.

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Про це повідомляється в постанові №910-р, опублікованій на урядовому порталі.

«Рішення дозволить Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру в повному обсягу виконувати функції зі здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель всіх категорій та форм власності», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Як повідомляв УНІАН, у рамках реформи органів виконавчої влади Кабінет міністрів України у вересні 2014 року ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції сільського господарства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби і створення Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) на базі цих відомств.