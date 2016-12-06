Пташиний грип: в Україні можуть різко подешевшати яйця

Яйця знову зростають у ціні. Якщо раніше в Києві десяток у супермаркеті коштував 18-19 гривень, то вже сьогодні дешевше, ніж за 21 гривню, не знайти. Елітні в еко-упаковці продають за 30 гривень. На ринку найдешевші дрібні яйця коштують 23 гривень, а ті, що побільші – 27 гривень, повідомляє ТСН.ua.

Читайте такожВ Україні вперше за 8 років зафіксували випадок пташиного грипу

"Продавці переконують, що під Новий рік яйця можуть здорожчати до 30 гривень за десяток. Мовляв, через попит перед святами. Експерти ж навпаки прогнозують, що ніякого подорожчання не буде, а вартість яєць стрімко впаде. Причина – пташиний грип, який виявили в домашньої птиці на Херсонщині. А це автоматично означає заборону експортувати яйця в інші країни. Тож чимало продукції залишиться на внутрішньому ринку, він перенасититься й ціни почнуть падати – аж до 12-13 гривень за десяток яєць наприкінці грудня", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що зберігаються яйця недовго – лише 10 днів у холодному середовищі. Яйця, яким більше трьох тижнів, людині вживати категорично забороняється.

"Адже поїдання таких яєць закінчується завжди отруєнням. А це дуже сильно ослаблює організм людини, вбиває усю міклофлору, порушує роботу нирок та печінки. Тому, щоб бути здоровими, купуючи яйця, обов'язково слід перевіряти дату виготовлення та правильно їх зберігати", - зазначає видання.