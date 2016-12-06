"Віртуальна" допомога агровиробникам у бюджеті-2017 призведе до зростання цін – експерт

13:14, 06 грудня 2016
Агро
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Програми підтримки аграріїв, закладені у державному бюджеті на 2017 рік, не підкріплені реальними коштами і можуть залишитись фікцією. Про це йдеться у статті лідера Аграрної партії, доктора економіки в сфері стратегічного менеджменту Віталія Скоцика, що опублікована в газеті «Дзеркало тижня».

Фото УНИАН

Віталій Скоцик вказав, що обіцянки Кабміну щодо 5,5 млрд грн для агросектору у проекті бюджету на 2017 рік уже скориговані – закладено лише 3,5 млрд. На пряму фінансову підтримку агровиробників передбачено 2,973 млрд грн, 1,5 млрд з яких є коштами Спеціального фонду. У випадку невиконання дохідної частини бюджету, український агросектор отримає лише половину обіцяних коштів.

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«Виконання програм підтримки агросектору у державному бюджеті-2017 уже зараз викликає великі сумніви, бо цих грошей просто немає. Їхня поява залежить від зростання економіки. А його не буде, якщо падатиме виробництво в аграрному секторі, котрий дає на сьогодні 41% ВВП. Лише за останній рік вартість виробництва в агросекторі зросла на 12%. Ця тенденція зберігатиметься і наступного року», – пише Віталій Скоцик.

Цих проблем не було б, якби Кабмін не зруйнував систему оподаткування, яка діяла до 2015 року і передбачала спеціальний стимулюючий режим адміністрування ПДВ для агровиробників та фіксований сільгоспподаток. Через скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв, заплановане з 2017 року, ВВП України може зменшитись на 1%.

«У Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що в разі повного скасування спецрежиму ПДВ надходження до бюджету зростуть на 10,6 млрд грн. При цьому ВВП країни може знизиться на 1% через падіння виробництва у аграрному секторі, а це  23,5 млрд грн. Тобто, щоб залучити до бюджету 10 млрд грн, уряд готовий втратити удвічі більшу суму», - підкреслює Віталій Скоцик, називаючи розрахунки уряду «аномальною логікою».

За його словами, йдеться не про вузькогалузеві проблеми. Адже збільшення податкового тиску уже позначилося на ціні продуктів харчування. Вона зросла на 20–60% за останні місяці. Люди змушені економити на харчах, і вже сьогодні більшість українців споживають м'яса, риби і фруктів удвічі менше від біологічної норми.

«Різке падіння виробництва, а отже, й експорту ставить під загрозу надходження валюти і стабільність гривні. Щоб не дати розвиватися цим негативним економічним сценаріям, аграрії кілька разів зверталися до уряду і прем'єра, виходили на страйки. Але напрацювати компромісні рішення не вдалося», - наголосив Віталій Скоцик у статті.

Аграрна партія не припиняє добиватися діалогу з владою. Зокрема, сьогодні, 6 грудня, відбудеться зустріч лідера аграріїв Віталія Скоцика з Міністром аграрної політики та продовольства Тарасом Кутовим. На переговори міністр пішов після того, як Аграрна партія та профільні асоціації 25 листопада вирішили звернутися до найвищого керівництва держави з вимогою обговорити податкову й бюджетну політику та не допустити подальшого падіння економіки. Раніше, під час 8 всеукраїнських страйків, які проводили аграрії, Кутовий не йшов на діалог із ними.

Водночас, аграрії не відступають від своїх вимог, висловлених у зверненні до глави держави, прем’єр-міністра та спікера парламенту, і чекають на зустріч із Президентом України.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розгляне, серед іншого, законопроекти, пов'язані із затвердженням Державного бюджету на 2017 рік.

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