ЄС через пташиний грип заборонив поставки м'яса птиці з України

Європейський Союз заборонив імпорт українського м'яса птиці та продуктів з нього у зв'язку із зареєстрованим випадком гострого вірусного захворювання – пташиного грипу в Херсонській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Також повідомляється, що Гонконг ввів заборону на постачання українських столових яєць.

За даними прес-служби, Україна поінформувала своїх основних торговельних партнерів, у тому числі Єврокомісію, про заходи, що здійснюються в державі з метою недопущення подальшого поширення пташиного грипу.

«До ЄС направлено докладну інформацію про заходи, вжиті Україною для ліквідації захворювання, введення регіоналізації з метою відновлення експорту з областей України, вільних від грипу птиці», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада ветеринари зафіксували загибель від пташиного грипу різних видів птиці в особистих підсобних господарствах у селі Новоолександрівка Каланчацького району Херсонської області. Всього, за попередньою інформацією, в домашніх господарствах у цьому населеному пункті утримується близько 4,5 тис. голів птиці різних видів.

Раніше Держпродспоживслужба заборонила ввезення в Україну птиці з деяких регіонів Німеччини та Австрії у зв'язку зі спалахами пташиного грипу. Також відомство обмежило імпорт птиці з деяких територій в Угорщині та Болгарії у зв'язку зі спалахами хвороби Ньюкасла.

Останні випадки пташиного грипу в Україні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

Грип птиці - гостра вірусна інфекція, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятливі як домашні, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки відповідне захворювання виявлено на якійсь території, відомства встановлюють обмеження на експорт птиці з цієї країни й вживають відповідних заходів із ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.