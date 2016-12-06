ДФС: сільгосппідприємства використовують для ухилення від податків – збиток за рік перевищив мільярд

В аграрному секторі зберігається негативна тенденція використання сільськогосподарських підприємств у схемах ухилення від оподаткування, штучного формування податкового кредиту та сум від'ємного значення податку на додану вартість, і у 2016 році зловмисники з використанням сільськогосподарських підприємств у схемах ухилення від оподаткування завдали державі збитків більш як на мільярд гривень.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на першого заступника голови ДФС України Сергія Білана.

За його словами, на цьому секторі, де багато років діє система корупції і хабарництва на всіх рівнях, було зосереджено особливу увагу податкової міліції в поточному році.

"Протягом 2016-го розпочато 84 досудових розслідування, пов'язаних з неправомірним використанням сільськогосподарськими підприємствами пільг при нарахуванні ПДВ, сума встановлених збитків за зазначеною категорією кримінальних проваджень становить більше мільярда гривень", - зазначив Білан.

Він наголосив, що штучно сформований податковий кредит з ПДВ в подальшому використовується експортерами або реалізується на адресу транзитно-конвертаційних груп шляхом оформлення безтоварних операцій, що створює передумови для зменшення дохідної частини бюджету і завдає значного економічного збитку державі.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України в січні-листопаді 2016 року становили 676,8 млрд грн, що на 154,7 млрд грн, або на 29,6% вище показника за аналогічний період 2015 року.