Українські аграрії вже експортували майже 19 мільйонів тонн зернових

08:45, 07 грудня 2016
Агро
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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 10,2 млн тонн, ячменю – близько 4 млн тонн, кукурудзи – 4,6 млн тонн.

Фото УНІАН

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували 18,8 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 10,2 млн тонн, ячменю – близько 4 млн тонн, кукурудзи – 4,6 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 136,4 тис. тонн борошна, з яких 136 тис. тонн становить пшеничне борошно і 400 тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 МР (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 млн тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР у розмірі 34,8 млн тонн. Експерти очікують, що експорт зернових цього МР становитиме 41 млн тонн.

За прогнозами Мінагропроду, врожай зернових цього року становитиме 64,2 млн тонн.

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