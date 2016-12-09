Україна домовилася про постачання яловичини до Єгипту

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів України і компетентний орган Єгипту погодили форму ветеринарного сертифіката на експорт вітчизняної охолодженої або замороженої безкісткової яловичини до цієї держави, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на голову відомства Тараса Кутового.

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«Відтепер ринок Єгипту відкритий для української яловичини», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що відомство приділяє велику увагу сертифікації української продукції за стандартами «Халяль». У зв'язку з цим Держпродспоживслужба повинна визнати відповідні сертифікаційні центри, які виконують вимоги цих стандартів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держпродспоживбслужби, Україна була готова почати експортні постачання охолодженої або замороженої безкісткової яловичини на єгипетський ринок ще в середині листопада.

У серпні українські аграрні підприємства отримали дозволи на експорт курятини в Єгипет. Квота на постачання становить 12 тисяч тонн. Єгипет у 2015 році був другим після Китаю імпортером української сільськогосподарської продукції.