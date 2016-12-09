До України не пустили 338 тонн заражених цитрусових з Туреччини та Греції

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з початку грудня запобігла ввезення на територію України кількох партій мандаринів і апельсинів з Туреччини і Греції загальною вагою понад 338 тонн, які були заражені середземноморською плодовою мухою, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, заражені вантажі були затримані в Одеській та Київській областях. З метою недопущення подібних випадків Госпродпотребслужба направила до Туреччини та Греції ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

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Як повідомляв УНІАН, відомство вже неодноразово забороняло ввезення на територію України турецьких мандаринів через зараження тим же карантинним організмом - середземноморською плодовою мухою.

Середземноморська плодова муха – це небезпечний шкідник, який знищує від 30 до 100% плодів персика, абрикоса, сливи в країнах Середземномор'я та Південної Америки. Всього він пошкоджує понад двохсот видів рослин. Серед них практично всі плодові, багато ягідні, ряд овочевих. Личинки середземноморської плодової мухи викликають опадання плодів. На території України цей карантинний організм відсутній.