В Україні скоротилося поголів'я великої рогатої худоби

Поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні на 1 грудня 2016 року становило 3,94 млн голів, що на 3,1% менше, ніж на аналогічну дату 2015 року, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, поголів'я корів в Україні на 1 грудня 2016 року становило 2,13 млн голів, що на 3,9% менше, ніж на 1 грудня минулого року.

Поголів'я свиней на звітну дату скоротилося на 5,6% – до 7,14 млн голів, поголів'я овець та кіз – на 2,9%, до 1,46 млн голів, а птиці – на 4,1%, до 213,2 млн голів.

У Держстаті зазначили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму та зони військових дій на сході України.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я ВРХ в Україні на кінець 2015 року становило 3,8 млн голів, що на 2,8% менше, ніж роком раніше. Поголів'я корів у 2015 році скоротилося на 4% – до 2,2 млн голів, свиней – на 3,5%, до 7,1 млн голів, овець та кіз – на 3,2%, до 1,3 млн голів, а птиці – на 1,6%, - до 210 млн голів.