В Україні зафіксували спалахи чуми свиней відразу в трьох областях

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Миколаївській, Полтавській та Житомирській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, один випадок зараження було виявлено в підсобному господарстві в місті Очаків Миколаївської області. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

Труп зараженого дикого кабана було виявлено також на території лісництва в Полтавській області.

У Житомирській області ветеринари зареєстрували загибель 25 голів свиней на підприємстві "Слидзевський С. В." в селі Рудня-Городище. За попередньою інформацією, всього на підприємстві утримують 394 голів свиней.

Фахівці ветмедицини визначили зони епізоотичних вогнищ, захисту та контролю і проводять заходи щодо недопущення поширення захворювання.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней (АЧС) в 2017 році можуть скласти більше 1,5 мільярда гривень. При цьому в наступному році кількість спалахів смертельного вірусу АЧС може збільшитися в 1,5 рази - до 117 випадків.

За даними з відкритих джерел, загалом з початку 2016 року в Україні зареєстровано 83 спалахи АЧС, в тому числі в Одеській (22 випадок), Миколаївській (14), Полтавської, Харківської (по 8), Сумській (5), Волинській, Кіровоградській, Хмельницькій, Рівненській (по 4), Черкаської (3), Чернігівській, Київській (по 2), Житомирській, Чернівецькій, Вінницькій областях (по одному).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.