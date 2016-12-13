Круглий стіл "Скільки коштуватиме новорічний кошик для українців" (наживо)

Будуть обговорені питання: Чи варто чекати на значне зростання цін на продукти харчування напередодні Новорічних свят? По яких категоріях є такі загрози? Наскільки новорічний кошик 2017 року буде дорожчим минулорічного? Яка цінова ситуація на ринках продукції аграрного комплексу прогнозується у 2017 році? Які фактори впливу на цінову ситуацію по продовольчому сегменту? Яку цінову політику будуть проводити аграрні виробники, посередники, торгівельні мережі у 2017 році? Як буде розвиватися попит на аграрну продукцію в Україні в середньостроковій перспективі? Якою має бути роль держави, чи достатньо «руки ринку»? Наскільки ефективною є робота Антимонопольного комітету по контролю над виконанням антимонопольного законодавства в продовольчому секторі?

До участі запрошуються: директор департаменту продовольства Мінаграрополітики та продовольства України Микола Мороз; заст.директора Департаменту економічного розвитку, аграрного ринку та інвестиційної політики – начальник відділу стратегічного планування та економічного прогнозування розвитку аграрної економіки Мінагрополітики та продовольства України Андрій Кінщак; ген.директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко; т.в.о.заступника голови Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів Лілія Стиренко; начальник управління контролю за регульованими цінами Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів Лариса Єфімова; заст.директора департаменту-начальник відділу ринків споживчих товарів АМКУ Євген Мельниченко; лідер Аграрної Партії України Віталій Скоцик; виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов; експерт з аграрних питань Денис Марчук; аналітик Асоціації «Свинарі України» Олександра Бондарська; заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Михайло Соколов; аналітик Асоціації Виробників Молока (АВМ) Яна Музиченко; народні депутати України. Модератор круглого столу - керівник Департаменту економічних новин УНІАН Юрій Куліков., організатор від УНІАН – керівник прес-центру Ірина Головатенко (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефон: (044) 498 07 64. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.