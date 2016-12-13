Мінагропрод виступає за скасування держрегулювання цін на продукти на постійній основі

Міністерство аграрної політики і продовольства виступає за повне скасування державного регулювання цін на продукти харчування, пілотний проект якого був введений в Україні в період з 1 жовтня 2016 року по 1 січня 2017 року, повідомив директор департаменту продовольства Мінагропроду Микола Мороз під час круглого столу в рамках спеціального проекту «УНІАН-АГРО».

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«Мінагрополітики виступає за скасування регулювання, враховуючи, що воно не має істотного впливу на рівень споживчих цін, а регулювання ринку має знаходитися виключно в руках Антимонопольного комітету, якщо є якісь серйозні порушення», - сказав він.

Мороз зазначив, що з часу запуску пілотного проекту щодо скасування держрегулювання, цінова ситуація в державі суттєво не змінилася. За його словами, найбільше подорожчали продукти молочної групи – на 10-15% - але викликано це було, в першу чергу, економічними факторами.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабінет міністрів України затвердив пілотний проект скасування державного регулювання цін на продукти харчування з початком 1 жовтня 2016 року та закінченням 1 січня 2017 року.

Мінекономрозвитку підтримує ідею повної відмови від держрегулювання цін. У відомстві зазначають, що всупереч ідеї державного регулювання, з 2003 року зростання цін на соціально значущі продукти харчування значно випереджає середнє зростання цін по всіх продуктах харчування.

Державне регулювання цін на продукти харчування встановлено постановою Кабінету міністрів від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».