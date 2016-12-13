Експерт спрогнозував, яким буде зростання цін на продукти харчування наступного року

Зростання цін на продукти харчування в Україні в наступному році, за прогнозом директора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, дещо перевищить рівень інфляції - на 2-3%.

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«Якщо робити прогноз щодо наступного року, ціни на продукти харчування будуть вищими, ніж рівень інфляції на 2-3%», - сказав він на круглому столі в рамках спеціального проекту «УНІАН-АГРО», додавши, що такий прогноз є вірним лише в тому разі, якщо не буде різких стрибків курсу долара.

За словами Дорошенка, напередодні Нового року ціни на продукти харчування зростуть приблизно на 10%. Експерт зазначив, що підвищення цін на м'ясо і кондитерські вироби перед святами може досягати 20%. Але компенсувати це збільшення споживачі зможуть за рахунок новорічних акцій, які проводять вітчизняні магазини.

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«Зараз вже почався сезон знижок у торговельних мережах – від 20% до 40% на ті продукти харчування, які ми з вами купуємо перед Новим роком. З одного боку, є підвищення на 10-20%, а з іншого боку - є ці акції», - сказав він.

Виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несмеянов, який також був присутнім у ході круглого столу, зазначив, що українцям під час здійснення святкових покупок потрібно бути акуратними і звертати особливу увагу на маркування продукції. Адже непоодинокі випадки, коли роздрібні мережі продають прострочені товари і обважують покупців.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує показник інфляції за підсумками 2016 року (грудень до грудня) на рівні 13,1-13,6% за помірного зростання цін, зумовленого сезонним зростанням попиту, незначною напругою на валютному ринку і підвищенням волатильності цін на світових сировинних ринках.

У наступному році уряд очікує знизити інфляцію до однозначного показника в 8,1%.

Ключові рейтингові агентства прогнозують показник інфляції в Україні за підсумками 2016 року на рівні 14%, в 2017-2018 роках - на рівні 8-9,5%.