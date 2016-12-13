Ціни на "молочку" до кінця року зростуть на 5-10% - експерт

Ціни на молоко і молочні продукти до кінця поточного року зростуть на 5-10% у зв'язку з сезонним скороченням виробництва цієї продукції, повідомила аналітик Асоціації виробників молока Яна Музиченко на круглому столі в рамках спеціального проекту «УНІАН-АГРО».

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«До кінця року ми очікуємо, що ціни на молоко і молочні продукти зростуть в середньому на 5-10%», - сказала вона, відзначивши, що вже у першому півріччі наступного року знову збільшиться виробництво молока і ціни дещо знизяться.

За даними експерта, вартість літра молока з початку 2016 року збільшилася майже на 3 грн. Це викликане переважно зростанням цін на цю продукцію на світовому ринку, збільшенням собівартості виробництва та активізацією експорту української молочки.

Музиченко зазначила, що основними країнами-імпортерами вітчизняних молочних товарів є Казахстан, Молдова і Грузія.

За даними аналітика Асоціації свинарів України Олександри Бондарської, яка також брала участь в обговоренні круглого столу, подорожчали й інші види продукції тваринництва. Так, ціни на українську свинину у грудні порівняно з листопадом зросли від 4% до 11,6% (залежно від м'ясної частини, що продається). Але порівняно з груднем 2015 року ціни майже не змінилися.

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Згідно з даними експерта, на ціни вплинули споживча активність населення, сезонні коливання попиту і пропозиції, динаміка цін на ресурси. Крім того, зросли витрати виробників – подорожчали ветеринарні препарати (від 5% до 70%) і корми.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами голови ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадима Чагаровського, надходження молока на українські переробні підприємства в 2016 році скоротиться порівняно з 2015 роком на 7-9% і становитиме 4,2-4,3 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна істотно скоротила виробництво молочної продукції. Зокрема, виробництво молока знизилося на 11%, вершкового масла – також на 11%, спредів і жирових сумішей – на 31%, сиру свіжого неферментованого – на 9%, жирних сирів – на 5%, йогуртів – на 9%, а молоковмісних продуктів – на 10%.

Виробництво замороженої свинини в Україні в 2015 році зросло на 10,1% порівняно з 2014 роком – до 15,8 тис. тонн. Минулого року на внутрішньому ринку було реалізовано 775 тис. тонн свинячого м'яса, що на 10% менше, ніж у 2014 році, і на 22% менше, ніж у 2013 році.