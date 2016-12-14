Сільгоспвиробництво в Україні в січні-листопаді зросло на 3%

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні-листопаді 2016 року становило 2,9% порівняно з аналогічним періодом 2015 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період, порівняно з січнем-листопадом 2015 року, наростили виробництво на 4%, а населення – на 1,6%.

Виробництво рослинницької продукції за 11 місяців цього року зросло на 5,3% порівняно з січнем-листопадом 2015 року. Зростання виробництва у сільгосппідприємствах та в домогосподарствах склав 6,1% і 4,2%, відповідно.

Водночас виробництво тваринницької продукції в січні-листопаді 2016 року скоротилося на 2,9%. На підприємствах скорочення становило 2,4%, а в господарствах населення – 3,2%.

У повідомленні відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні скоротилося на 4,8% порівняно з 2014 роком. Сільськогосподарські підприємства в минулому році виробили на 5,2% менше, ніж роком раніше, а населення скоротило виробництво на 4,3%.