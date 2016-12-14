Держстат назвав область-лідер зі зростання цін

Найбільший рівень інфляції в листопаді поточного року порівняно з попереднім місяцем, жовтнем, зафіксовано в Миколаївській області, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, інфляція в Миколаївській області в листопаді становила 2,6%.

За даними Держстату, найменша інфляція в листопаді зафіксована у Волинській і Тернопільській областях на рівні 1%.

У листопаді продукти харчування найбільше подорожчали в Херсонській області – на 29%, алкогольні напої – в Сумській області (на 3,3%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція (зростання споживчих цін) в Україні в листопаді 2016 року порівняно з жовтнем сповільнилася до 1,8% з 2,8%, зафіксованих у жовтні до вересня.