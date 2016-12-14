21% кандидатів від Аграрної партії обрані до місцевих рад

За підсумками виборів, що відбулися 11 грудня у об’єднаних територіальних громадах Вінницької, Волинської, Запорізької, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, 54 представники Аграрної партії з 256 висунутих кандидатів стали депутатами місцевих рад. Цей показник складає 21% від загальної кількості висунутих за підтримки партії кандидатів.

«Звичка перемагати має бути в крові наших однопартійців. Перші вибори в новостворених громадах десяти областей України ще раз підтвердили, що дух переможців уже присутній у наших регіональних організацій. Аграрна партія України пройшла в 80% громад, де ми брали участь у виборах!» - заявив коментуючи результати виборів від 11 грудня лідер Аграрної партії Віталій Скоцик у Запорізької області, де перебуває з офіційним візитом з метою підтримки кандидатів від партії на виборах до об’єднаних територіальних громад.

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Зокрема, у Вінницькій області депутатами стали 10,53% з висунутих кандидатів, у Волинській — 21,74%, у Запорізькій — 90,91%, у Одеській - 15,38%, у Полтавській — 50%, у Рівненській — 21,43%, у Херсонській — 53,85%, у Чернігівській — 23,66%.

Нагадаємо, на минулих місцевих виборах восени 2015 року Аграрна партія отримала загалом по Україні майже 8% голосів виборців і за кількістю депутатських мандатів посіла 5-те місце серед усіх політичних партій України. Останні ж вибори показали, що підтримка партії серед виборців зростає. Про це свідчить результат у 21%.