В українців хочуть украсти землю, не відкриваючи ринок землі - експерт

Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик в ефірі телеканалу «ЗІК» у програмі Остапа Дроздова 13 грудня.

За його словами, спроби крадіжки землі мають дві основні форми.

«Щоб вкрасти землю, не обов’язково навіть відкривати ринок. У декого є ідея загарбати задарма державну землю, якої є майже 10 млн гектарів. У неї формально нема власника, її хочуть просто перепідпорядкувати собі. Другий напрям – забрати у людей те, що було розпайоване, тобто «віджати» або видурити за копійки», - пояснив політик.

Він нагадав, що соціологічні дослідження вказують:понад 85% громадян України виступають проти купівлі-продажу землі. Це сільські і міські жителі майже в однаковій пропорції. Ті, хто прагне привласнити землю, не наважуються прямо йти проти суспільної думки. Тому робляться завуальовані спроби отримати право власності, не називаючи це ринком землі. Зокрема, є спроби протиснути через парламент законопроекти про продаж прав на оренду землі та емфітевзис на 50 років, які фактично і пропонують торгівлю землею в непрямій формі.

Читайте такожАграрії мають намір запропонувати альтернативний варіант земельної реформи

Віталій Скоцик нагадав, що в Україні є 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення. Українці володіють дуже родючими ґрунтами, але не мають уявлення про справжню ціну землі, тому ризик махінацій великий.

«Землю оцінювати можна за багатьма методиками. Найпростіший спосіб – ринкова вартість, яка може бути сформована внаслідок дії попиту і пропозиції. Тут є три підходи. Якби гіпотетично вступив у дію вільний ринок землі, і його гравцями були виключно фізичні особи – громадяни України, то пересічний українець міг би купити гектар землі за 500 доларів. Якщо би гравцями ринку були юридичні особи-українці, вартість гектару була б уже 1500 доларів. А за умови, що на ринку оперуватимуть іноземні юридичні особи і громадяни, ціна землі становитиме вже 6-7 тисяч доларів за гектар на початковому етапі, а в подальшому – 12-15 тисяч доларів», - підкреслив Віталій Скоцик.

Нагадаємо, Аграрна партія протягом останніх двох років протистояла спробам впровадити «дикий» ринок землі. Зокрема, провела 8 всеукраїнських аграрних страйків, під час яких вимагала продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, і парламент врешті зробив це. На базі Аграрної ради Аграрної партії сформовано експертну групу, що розробляє повний пакет законодавства з обігу земель, який дозволить завершити земельну реформу, узгодивши інтереси громадян і держави.