У Тернопільській області площі озимих культур в порівнянні з минулим роком зменшилися на 9,6% до 199,2 тис. га

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія Дерманська, під урожай 2017 року посіяно озимі зернові культури на площі 199,2 тис. га.

Це на 21,2 тис. га менше, ніж у минулому році.

Озиму пшеницю посіяно на площі 180,3 тис. га (-9,4%), озиме жито - 1,2 тис. га (-14%), озимий ячмінь - 17,7 тис. Га (-11,8%) .

«Вересень був дуже сухий, не сіяли, чекали дощів. У жовтні дощі були тривалі, а потім похолодання. Крім цього, через затяжні дощі не змогли зібрати сою і кукурудзу, які були попередниками під озимі», - пояснила причини зменшення посівних площ озимих Дерманська.

Озимого ріпаку посіяно 64,5 тис. га (на 18,% більше в порівнянні з минулим роком).