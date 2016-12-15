Кабмін пропонує передати землі за межами населених пунктів в управління об'єднаних громад

Кабінет міністрів України подасть до Верховної Ради законопроект про передачу земель за межами населених пунктів в управління об'єднаних територіальних громад, що дозволить їм залучати інвестиції та розвивати свої регіони.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на форумі об'єднаних громад у Києві.

«Ми подамо окремий законопроект, в якому буде написано, що всі землі передаються в управління об'єднаних територіальних громад», - сказав він.

При цьому Гройсман зазначив, що перша спроба ухвалити такий законопроект провалилася через додавання в нього популістських норм між першим і другим читанням.

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«Всі землі мають бути передані в управління об'єднаних територіальних громад. Ми вже подавали такий законопроект, але до нього почали прив'язувати всі решту сільради. Це дешевий популізм, це спекуляція. Вони хочуть відібрати мотивацію для добровільного об'єднання, знищити реформу», - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, повноваження місцевих рад щодо розпорядження землею були обмежені територією населених пунктів Земельним кодексом у 2002 році. У 2012 році повноваження щодо розпорядження всіма сільгоспземлями держвласності одержало Державне агентство земельних ресурсів (тепер Держгеокадастр).

19 квітня 2016 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №4355 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням та охороною земель». Проте в законопроект були внесені поправки, що передбачають поширення його дії не тільки на об'єднані територіальні громади, а й на всі інші форми місцевого самоврядування.