Політичний розвиток Литви має стати прикладом для України – експерт

Українці мають більш уважно стежити за процесами, які відбуваються в Литві. Ця держава є дуже надійним партнером, і політичні тренди, які вона задає, для нас дуже важливі.

Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик у своєму блозі на ЛІГА.

"У вівторок, 13 грудня, Сейм Литви затвердив новий уряд країни. Для мене як лідера Аграрної партії ця подія стала справді знаковою, оскільки вперше право на формування уряду отримав наш партійний партнер у Литві - Союз селян та зелених. Новим прем’єр-міністром країни став політик, який очолював партійний список Зелених і селян на останніх виборах - Саулюс Скверняліс", - написав Віталій Скоцик.

Він нагадує, що у жовтні ця партія виграла парламентські вибори у Литві. Литовці проголосували за Союз зелених і селян не в останню чергу тому, що вони вийшли з дуже зрозумілою програмою, як інвестувати більше в регіони Литви, а також, як припинити еміграцію литовців до більш заможних країн ЄС, - підкреслив політик.

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"В Україні дуже багато уваги звертають на зростання популярності євроскептичних та праворадикальних сил у Європі, але мало зважають на тренди, які помітні у наших по-справжньому надійних партнерів. Для мене особисто тріумф Союзу селян і зелених слугує великим натхненням. Надихає не тільки їхня блискуча перемога на виборах, але й те, як відповідально і професійно вони підійшли до створення коаліції та формування уряду разом з соціал-демократами. Радий, зокрема, що в уряді на посаді міністра закордонних справ Литви залишився великий друг України Лінас Лінкявічюс", - наголосив Віталій Скоцик.

На його думку, Литва залишається дуже важливим партнером України. Це одна з тих країн, на яку Україна справді може покластися за будь-яких умов. Оскільки у Вільнюсі дуже чітко розуміють: безпека Литви нерозривно пов'язана з безпекою України.

"Вважаю, що в Україні недооцінюють партнерство з цією республікою", - підсумував Віталій Скоцик.