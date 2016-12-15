З січня Україна експортувала цукру втричі більше, ніж за весь 2015 рік

Україна за 11 місяців поточного року експортувала в три рази більше цукру, ніж за весь минулий рік, – 335,2 тисячі тонн на суму 166,8 мільйона доларів, повідомив на прес-конференції в УНІАН голова правління Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор" Андрій Дикун.

"Цього року галузь показує найкращий показник за останнє десятиліття. Ми робимо якісний продукт, цей продукт сьогодні експортуємо, і ми вже експортували за 11 місяців цього року в три рази більше, ніж за весь попередній рік", - сказав він.

За словами Дикун, Україна змогла досягти такого рекордного показника в умовах, коли експорт в країни ЄС обмежений квотою в 20 тисяч тонн, яку наша країна вичерпала ще в січні. При цьому Єврокомісія не має наміру збільшувати її обсяг найближчим часом.

"Був перегляд квот, ми спілкувалися з європейськими чиновниками... Вони не хочуть її збільшувати... Ми працюємо над пошуком нових клієнтів для нашої продукції", - повідомив глава асоціації.

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Він підкреслив, що шукати нові ринки збуту потрібно не лише українським виробникам цукру, але і виробникам інших видів продукції з доданою вартістю – кондитерам, мірошникам, молочникам і м'ясникам.

За даними координатора Ради з питань експорту продовольства Богдана Шаповала, який також був присутній на прес-конференції, тільки 16% експортованої з України продукції створює додану вартість, що відповідає минулорічному показнику.

"40% від експортної виручки України – це аграрна продукція, але тільки 16% з цієї аграрної продукції – це продукція з доданою вартістю", - зазначив він.

За прогнозами експерта, у наступному році частка цієї продукції може незначно зрости – до 17-17,5%, але не більше того.

На думку Шаповала, найбільш пріоритетними для експорту української аграрної продукції є ринки Африки та Азії. Наступного року Рада з питань експорту планує організувати близько 14 торгових місій в ці країни, найцікавішими з яких експерт вважає місії з молочної та м'ясної продукції.

"Нам необхідно рухатися в Африку і Азію, а ЄС – це скоріше імідж для нас і якась невелика частка нішевою продукції", - підкреслив Шаповал.

Віце-президент Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк, також брала участь у прес-конференції, зазначила, що Україна за останні 3 роки суттєво погіршила свої позиції в рейтингу експортерів молочної продукції у світі.

"Україна в рейтингу світових експортерів молочних в 2016 році спустилася на 42-е місце за підсумками 10 місяців. Хоча ще в минулому році за цей же період ми були на 40-му місці, а в 2014 – на 28-му", - сказала вона.

За даними Лавренюк, основними країнами-імпортерами вітчизняної молочної продукції є Казахстан, Грузія, Молдова. А в 2016 році завдяки виставкам і торгових місій українське молоко з'явилося на ринках Єгипту, ОАЕ, Китаю, В'єтнаму і Бангладеш.

Згідно прес-релізу організаторів прес-конференції, в 2016 році Україна також відкрила нові ринки збуту для вітчизняної свинини. Так, поточного року українська продукція з'явилася на ринках Вірменії та Гонгконг. Питома вага цих країн у загальній структурі вітчизняного експорту свинини становить 22% та 16% відповідно. Найбільшим імпортером свинини залишається Грузія – 47%. Також наша країна періодично здійснює невеликі поставки цієї продукції на ринки Казахстану, Азербайджану і Південної Кореї.

Згідно з даними президента асоціації "Свинарі України" Артура Лози, який також брав участь у прес-конференції, в Україні існує тенденція до збільшення розриву між попитом і пропозицією на ринку свинини. А це призведе до збільшення імпорту цієї продукції з-за кордону.

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"Економічно з'являться передумови для імпорту в Україну свинини з інших країн. В першу чергу це може бути Польща, Бразилія, Канада, тобто ті країни, які проявляють серйозний інтерес до імпорту української свинини", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, експорт аграрної продукції з України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів. Основні статті експорту - зернові і соняшникова олія. Питома вага експорту сільгосппродукції у товарній структурі експорту України в 2015 році склав рекордний показник - 38,2%.

Минулого року 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африці і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири та олії - 9% та олійні культури - 4%.