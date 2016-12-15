В Україні можуть з’явитися "спиртові королі" – експерт

Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик сьогодні під час робочої поїздки на Херсонщині, коментуючи дискусію, що виникла між працівниками галузі та урядом.

На його думку, законопроект № 5445 «Про демонополізацію та впровадження ринкових засад функціонування спиртової галузі», поданий урядом до Верховної Ради, містить кілька ризиків. Передусім, ідеться про те, що покупцям заводів на 7 найближчих років надається виключне право на виробництво та реалізацію харчового спирту в межах придбаних потужностей.

«Така норма матиме наслідком створення приватної олігополії на ринку спирту. Тобто кілька олігархів поділять його між собою і диктуватимуть правила гри. Поява «спиртових королів» навряд чи може сприяти прозорості ринку», - вважає Віталій Скоцик.

Крім того, вказує він, у законопроекті пропонується обмеження обігу ринку спирту у розмірі 19 млн. декалітрів. За підрахунками експертів ринку, попит становитиме 21 млн. дал харчового спирту. На їхню думку, кількісне обмеження ринку спирту може сприяти розвитку тіньового ринку.

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«Профспілка працівників АПК в ДП «Укрспирт» вийшла на акції протесту, бо уряд, на її думку, пропонує кулуарні проекти приватизації, що мають на меті продаж підприємств зацікавленим олігархам, без врахування прав колективів», - підкреслив Віталій Скоцик.

Нагадаємо, раніше він заявив, що від продажу «Укрспирту» держава більше втратить, ніж отримає.

«Якщо навіть припустити, що вдасться продати підприємство за 400 млн. доларів, як найоптимістичніше прогнозує МінАПК – цей ресурс надто малий. Алкогольна галузь завжди достатньо прибуткова. І більшість країн недарма тримають виробництво спирту під державним контролем. Щодо України, то для нас більш актуальна проблема – ефективність менеджменту держкомпаній», – переконаний Віталій Скоцик.