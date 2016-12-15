У супермаркетах після борошна та гречки з'явилася вівсянка від держави: "Аграрний фонд" представив власну ТМ (фото)

Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд", що займається форвардними закупівлями, вийшло на роздрібний ринок вівсяних пластівців з власною торговою маркою і вже почало продаж свого продукту в національних торгових мережах України, повідомила прес-служба держпідприємства з посиланням на керівника департаменту малого та середнього бізнесу Юрія Меленчука.

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«Ми запакували першу партію вівсяних пластівців та суміші пластівців. На цей раз ми починаємо продаж не тільки в Києві, а відразу у всіх містах-мільйонниках, а також Вінниці та Хмельницькому», - наводяться в повідомленні слова Меленчука.

Згідно з його даними, пластівці ТМ «Аграрний фонд» будуть продаватися в упаковках по 400 і 800 грамів. Перша партія запакована в обсязі 38 тонн.

«Під час виробництва пластівців ми будемо перебувати в середньому ціновому сегменті і будемо тримати баланс ціна-якість», - цитує прес-служба Меленчука.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року ПАТ «Аграрний фонд» вперше вийшов на роздрібний ринок борошна з власною ТМ, а наприкінці жовтня - на ринок гречки.

Аграрний фонд був створений в 2013 році. В його функціональні обов'язки передані форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.

У 2015 році «Аграрний фонд» скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2014 роком у 4,3 раза - до 154,6 млн грн. Чистий прибуток держпідприємства минулого року становив 2,9 млрд грн, що на 3,7% більше, ніж у 2014 році.