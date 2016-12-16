Українські аграрії вже експортували понад 20 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували 20,1 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 10,6 млн тонн, ячменю – близько 4,1 млн тонн, кукурудзи – 5,3 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 165,1 тис. тонн борошна, з яких 164,5 тис. тонн становить пшеничне борошно і 0,6 тис. тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 МР (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 млн тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР у розмірі 34,8 млн тонн. Експерти очікують, що експорт зернових у поточному МР становитиме 41 млн тонн.

За прогнозами Мінагропроду, врожай зернових цього року становитиме 64,2 млн тонн.