Україна експортувала агропродукції майже на $12 мільярдів

Українські сільгоспвиробники в січні-жовтні поточного року поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 11,8 мільярда доларів, що становить 40,7% в загальній структурі національного експорту, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Найбільшу частку в структурі українського експорту займають зернові культури (4,8 мільярда доларів), жири та олія тваринного або рослинного походження (3,1 мільярда доларів), готові харчові продукти (1,8 мільярда доларів).

Згідно з повідомленням, імпорт сільгосппродукції в Україну за звітний період становив 3,1 мільярда доларів - 9,9% в структурі національного імпорту. В структурі імпорту переважають продукти рослинного походження (1 мільярд доларів) та готові харчові продукти (1,4 мільярда доларів).

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі аграрними товарами за 10 місяців 2016 року склало 8,7 мільярда доларів.

Прес-служба нагадала, що експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 мільярда доларів (38,1% у загальній структурі національного експорту). Основні статті експорту - зернові та соняшникова олія. Імпорт за звітний період склав 3,5 мільярда доларів (9,3% від загальнонаціонального імпорту). Торговельне сальдо цієї групи товарів продемонструвало позитивний результат розміром 11 мільярдів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, в минулому році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири і олія - 9% і олійні культури - 4%.

Найбільшими європейськими споживачами української сільгосппродукції в 2015 році були Німеччина, Польща, Франція, Італія і Іспанія, на які довелося 29% поставок продовольства. Разом з тим, частка країн СНД в українському імпорті зменшилася до 9,1%.

Згідно з даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-жовтні 2016 року склав 2,1 мільярда доларів проти 397,1 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року. Експорт товарів з України в січні-жовтні 2016 року до січня-жовтня 2015 року знизився на 7,9% – до 29,1 мільярда доларів, імпорт – на 0,1%, до 31,2 мільярда доларів.