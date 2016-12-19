Споживчі настрої українців погіршилися – дослідження

Відповідні дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

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При цьому індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року знизився на 3,7 пункту в порівнянні з жовтнем і становив 40,6.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища знизився на 4,9 пункту – до 43,2, а індекс доцільності великих покупок не змінився і становив 58,8.

Індекс інфляційних очікувань збільшився на 1,2 п. – до 190,2.

«Зменшення індексу споживчих настроїв в листопаді 2016 пов'язано з посиленням девальваційних очікувань. Найбільшого падіння зазнав індекс поточного особистого матеріального становища. У той же час індекс доцільності робити великі покупки в листопаді не змінився і залишився на рівні жовтня. Проте, незважаючи на погіршення показників в листопаді, середнє значення індексу споживчих настроїв за 11 місяців 2016 вище, ніж середнє значення індексу за 11 місяців минулого року», ─ йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, споживчі настрої українців у жовтні покращилися на 1,5 п. - до 51,6 за рахунок збільшення індексу доцільності великих покупок, а також оцінки поточного матеріального становища.

Базова інфляція в Україні в листопаді 2016 року порівняно з попереднім місяцем знизилася і становила 0,5% після інфляції 0,9% у жовтні.