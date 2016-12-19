Дотації для аграріїв із бюджету отримають не збиткові, а найприбутковіші компанії - експерт

Про це у статті «Дивна логіка Мінапк: що відбувається з розподілом дотацій» пише Дмитро Рибаков.

За його словами, уряд у держбюджет-2017 передбачив 4 млрд. грн. на підтримку аграріїв, більше половини цієї суми (53%) отримають птахівники (виробники курятини).

«2 млрд грн дотацій уряд виділяє на найприбутковішу галузь агробізнесу. Як виявилося, половина цієї суми - 1 млрд грн буде виділена лідеру «пташиного» ринку - компанії «Миронівський хлібопродукт», відомій своїм брендом «Наша ряба», - наголошується в статті.

Читайте такожВ українців хочуть украсти землю, не відкриваючи ринок землі - експерт

«Можливо, Тарас Кутовий, не має сільськогосподарської освіти і рік пропрацював у агрокомпанії (нехай і на найвищій посаді), і тому розглядає село та сільське господарство виключно як бізнес-проект? З точки зору бізнесу – не посперечаєшся: потрібно вкладати у прибуткову справу. «Миронівський хлібопродукт», дійсно, прибуткова компанія. Її операційний прибуток за 9 місяців поточного року склалав 270 млн доларів», - відзначає автор матеріалу.

За його словами, в список дотованих «несподівано потрапили виробники молочної продукції, які раніше взагалі не користувалися пільгою з ПДВ».

«Дотації потрібно давати тим фермерам, які не мислять себе без землі, без села. Вони кожен рік ризикують всім, що у них є. Вони не мають великих коштів і доступу до банківських кредитів. Але вони створюють у своїх селах робочі місця, підтримують місцеву громаду і, врешті-решт, не дають селу померти», - наголошується в матеріалі.