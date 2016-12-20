Мінекономрозвитку поліпшило прогноз зростання сільгоспвиробництва

Про це повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

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«За підсумками 2016 року, враховуючи значні обсяги валового збору більшості сільськогосподарських культур в умовах їх більш високої врожайності, виробництво продукції рослинництва компенсує скорочення тваринництва. Таким чином, за підсумками 2016 року очікується зростання сільськогосподарського виробництва на рівні 3%», - повідомили аналітики міністерства.

Згідно з повідомленням, у поточному році передбачається рекордний урожай зернових на рівні 64,2 млн тонн, завдяки чому виробництво продукції рослинництва зросте за підсумками року на 6%.

Водночас, за прогнозами Мінекономрозвитку, виробництво продукції тваринництва продовжить скорочуватися. Зокрема, у січні-листопаді поточного року Україна скоротила виробництво молока на 2,3%, яєць – на 10,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За оцінкою міністерства, основним ризиком для динаміки сільгоспвиробництва до кінця року можуть стати подальше скорочення виробництва продукції тваринництва та обмеження доступу вітчизняних сільгоспвиробників на зовнішні ринки.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, у 2015 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні скоротилося на 4,8% порівняно з 2014 роком. Сільськогосподарські підприємства у минулому році виробили на 5,2% менше, ніж роком раніше, а населення скоротило виробництво на 4,3%.