Україна та Єгипет активізують співпрацю в аграрній сфері

Україна і Єгипет мають намір активізувати економічне співробітництво в сфері сільського господарства і розвивати двосторонню торгівлю між державами, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на заступника глави відомства Ольгу Трофимцеву.

"Ця країна (Єгипет – УНІАН) є головними "воротами" для виходу українських товарів на інші африканські ринки. Ми зацікавлені не тільки в диверсифікації товарної структури нашого експорту в Єгипет, але і в збільшенні імпорту якісної продукції, в якій у нас є потреба, з Єгипту", - цитує прес-служба Трофимцеву.

Згідно з повідомленням, сторони найближчим часом планують провести засідання спільної міжурядової комісії з економічного і науково-технічного співробітництва, в ході якої будуть підписані важливі двосторонні угоди.

За даними Мінагропроду, Єгипет зацікавлений інвестувати в українське сільське господарство, туристичну галузь, спільні наукові проекти, а також проведення спільних торгових місій і розвиток співпраці між країнами на урядовому рівні.

Прес-служба додала, що в січні-жовтні поточного року товарообіг між Україною і Єгиптом в аграрній сфері перевищив 1 мільярд доларів. Основними продуктами українського експорту на єгипетський ринок стали зернові та олійні культури.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня українські аграрні підприємства отримали дозволи на експорт яловичини в Єгипет, а у серпні - курятини. Квота на постачання курятини становить 12 тисяч тонн.

Єгипет у 2015 році був другим після Китаю імпортером української сільськогосподарської продукції.

Згідно з даними Мінагропроду, вітчизняні сільгоспвиробники у січні-жовтні 2016 року поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 11,8 мільярда доларів, що становить 40,7% в загальній структурі національного експорту. Минулого року експорт сільгосппродукції з України становив 14,6 мільярда доларів (38,1% у загальній структурі національного експорту).