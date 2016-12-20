У Полтавській та Кіровоградській областях зафіксовано спалахи АЧС

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Полтавській та Кіровоградській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, у Гребінківському районі в урочищі "Могильовщина" Полтавської області було проведено відстріл одного інфікованого дикого кабана.

Також 5 трупів диких заражених кабанів були знайдені в Онуфріївському районі Кіровоградської області.

Станом на сьогодні карантин продовжує діяти у 17 населених пунктах, де раніше зафіксували появу вірусу АЧС, - в Миколаївській, Одеській, Полтавській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях.

За даними прес-служби, спеціалісти ветмедицини визначили зони епізоотичних вогнищ, захисту та контролю і проводять заходи щодо недопущення поширення захворювання.

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Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, всього з початку 2016 року в Україні зареєстровано 88 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській (22 випадок), Миколаївській (15), Полтавській (9), Харківській (8), Сумської, Хмельницької, Кіровоградської (по 5), Волинської, Рівненської (по 4), Черкаської (3), Чернігівській, Київській, Житомирській (2), Чернівецькій, Вінницькій областях (по одному).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.