На Херсонщині зафіксували нові випадки пташиного грипу

Діагноз підтвердили лабораторні дослідження. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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«При дослідженні відібраних проб з двох особистих підсобних господарств громадян і двох проб біоматеріалу від дикої перелітної птиці в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) 16 грудня встановлено діагноз - грип птиці», - повідомила прес- служба.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів пташиного грипу Державні надзвичайні протиепізоотичні комісії при Геніченській і Каховській райдержадміністраціях та Херсонській обласній державній адміністрації провели засідання для затвердження плану дій з ліквідації хвороби, визначення меж епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

В осередках захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника пташиного грипу.

Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні у поточному році ветеринари зафіксували 30 квітня у Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні було зареєстровано у 2008 році у Криму (4 випадки).

Раніше Держпродспоживслужба заборонила ввезення птиці з деяких регіонів Німеччини та Австрії у зв'язку зі спалахами пташиного грипу. Також відомство обмежило імпорт птиці з деяких територій в Угорщині та Болгарії у зв'язку зі спалахами хвороби Ньюкасла.

Грип птиці - гостра вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу чутливі як домашні, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки відповідне захворювання виявлено на будь-якій території, відомства встановлюють обмеження на експорт птахів з цієї країни і вживають відповідних заходів щодо ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значних економічних збитків як державі, так і виробникам.