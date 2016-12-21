Подарунок під ялинку: з 1 січня акциз на горілку піднімають на 20%, пиво - 12%, цигарки - 15-30%

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому підготовлений урядом проект закону про внесення змін у Податковий кодекс, що передбачає, зокрема, підвищення з 1 січня акцизів на лікеро-горілчану продукцію на 20%, а на слабоалкогольні напої та вино – на індекс споживчих цін – 12%.

За відповідний законопроект у вівторок проголосували 235 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з документом, з 1 січня 2017 року ставка податку за 1 літр 100% спирту становитиме 126,96 гривні, а за 1 літр пива – 2,98 гривні. Ставка на кріплені вина і вермути зросте до 8,02 гривні/літр, ігристі вина – 11,65 гривні/літр. У той же час акцизна ставка на сухі вина збережеться на рівні 0,01 гривні/літр.

Також закон передбачає підвищення акцизу на тютюнові вироби за специфічною ставкою на 30% і адвалорної – на 3 п. п., до 15%.

Згідно пояснювальній записці до документа, його прийняття дозволить збільшити дохідну частину бюджету, забезпечить його збалансованість, а також адаптує його до норм європейського законодавства.

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Як повідомляв УНІАН, раніше завідувач відділом контролю над тютюном і алкоголем Інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України Костянтин Красовський зазначав, що прийняття цього закону призведе до значного збільшення надходжень до державного бюджету і скорочення споживання спирту населенням.

У ніч на 21 грудня Верховна Рада прийняла загалом підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також у 3%. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 мільярда гривень, що на 15,1 мільярда гривень більше показника за попереднім проектом.