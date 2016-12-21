Держбюджет-2017: підтримка аграрного сектора становитиме 5,5 мільярда гривень

Ухвалене Верховною Радою рішення про направлення 1% від валового виробництва сільськогосподарської продукції на підтримку аграрного сектора протягом наступних 5 років дасть змогу забезпечити стабільний розвиток галузі сільського господарства в державі, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Тараса Кутового.

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«Верховна Рада підтримала новелу Мінагрополітики про системну підтримку сільського господарства! Відтепер аграрії отримуватимуть дотації в розмірі 1% від виробленої ними продукції протягом 5 років. Це дійсно історичне рішення, тому що такої моделі в Україні ще не було», - цитує міністра прес-служба.

Згідно з повідомленням, уже в 2017 році закладена в бюджеті підтримка аграрного сектора становитиме 5,5 млрд грн.

Раніше Кутовий зазначав, що на підтримку птахівництва в Україні буде направлено не більше половини від зазначеної суми – до 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також на 3%. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше від показника за попереднім проектом. Видатки в оновленому проекті встановлено в розмірі 790,4 млрд грн.